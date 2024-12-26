Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение почты в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение почты
close
Shutterstock

В Петербурге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 25 декабря в отделении почты, расположенном в доме №2 по проспекту Большевиков. Неизвестный кинул коктейль Молотова в почтовое отделение, отчего оплавился металлический отступ окна.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли фрагмент стеклянной бутылки, а также изъяли смывы, отпечатки и кусок марли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

До этого в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Ранее было названо число поджогов, совершенных за 10 дней в РФ по заданию мошенников с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами