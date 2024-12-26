«Фонтанка»: в Петербурге неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение почты

В Петербурге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 25 декабря в отделении почты, расположенном в доме №2 по проспекту Большевиков. Неизвестный кинул коктейль Молотова в почтовое отделение, отчего оплавился металлический отступ окна.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли фрагмент стеклянной бутылки, а также изъяли смывы, отпечатки и кусок марли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

До этого в центре Москвы задержали мужчину, метнувшего коктейль Молотова в полицейскую машину. Поджигатель стал жертвой телефонных мошенников.

Ранее было названо число поджогов, совершенных за 10 дней в РФ по заданию мошенников с Украины.