Выпивший из-за развода россиянин на авто снес санки с ребенком

В Омской области пьяный мужчина задавил женщину с ребенком и сбежал

В Омской области пьяный водитель сбил мать и ее трехлетнюю дочь, которую везли в санках. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Около 9 утра синий в хлам 27-летний Егор Смирнов на своей «двенашке» летел по улице Пролетарской в районном поселке Марьяновка. Не снижая скорости, он снес женщину, которая везла на саночках свою маленькую дочку. Водитель скрылся», — говорится в публикации.

В результате столкновения ребенок не выжил. Мать находится в тяжелом состоянии. Виновника трагедии полиция уже задержала. По словам водителя, он был пьян из-за грусти на фоне предстоящего развода, а само ДТП не помнит. Алкотестер показал в организме водителя более промилле алкоголя. Ему грозит до 12 лет колонии.

До этого стало известно, что в Москве таксиста обвиняют в изнасиловании клиентки.

Инцидент произошел на улице Кошкина. По версии следствия, мужчина припарковался и надругался над женщиной в салоне своей машины.

После произошедшего водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту уже предъявили обвинение.

Ранее водителям рассказали о вреде употребления насвая за рулем.