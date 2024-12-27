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Фото террористов из РДК* с пометками «герой России» повесили в школе в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге фото террористов из РДК* повесили на школьном стенде
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Pixabay

В Петербурге фотографии террористов из РДК (признан в РФ террористической организацией) повесили в школе с пометками «герой России». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в одной из школ города на стенде повесили фотографии Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Алексея Левкина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), являющихся основателем и членом РДК и заочно арестованных за причастность к террористической деятельности. При этом у обоих была подпись «герой России». Полицию в образовательное учреждение в связи с инцидентом вызвали 26 декабря.

По подозрению в размещении фотографий с подписями задерживали помощника директора по воспитательной работе, однако она отрицает свою причастность. В данный момент виновников ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оправдании терроризма.

До этого суд в Москве оставил лидера РДК Капустина без наследства. Право собственности на деньги признали за его матерью.

Ранее на обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК завели новое уголовное дело.

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