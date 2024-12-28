Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий

Путин подписал закон о переименовании ярославского Ростова в Ростов Великий

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь город Ростов Ростовского района Ярославской области будет носить название Ростов Великий.

В августе губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что правительство России поддержало переименование города Ростов в Ростов Великий. В конце ноября соответствующий законопроект был одобрен депутатами Госдумы на первом чтении.

В официальном отзыве кабмина говорилось, что соответствующее переименование позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемого названия — Ростов Великий, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Ранее волгоградские коммунисты потребовали вернуть городу имя Сталинград.