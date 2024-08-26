Правительство поддержало переименование Ростова

Правительство России поддержало переименование города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

7 июня Росреестр одобрил переименование города.

Губернатор назвал это очередным большим шагом в вопросе восстановления «исторической справедливости». Сама инициатива уже в финальной стадии реализации, подчеркнул он.

«От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко», — написал Евраев.

Документ направили в Госдуму. Власти Ярославской области надеются, что все юридические процедуры завершатся в этом году.

Ростов Великий — историческое название Ростова. Этот город является одним из древнейших в России. Первое упоминание о нем датируется 862 годом.

В июле московские власти переименовали площадь Европы у Киевского вокзала в площадь Евразии. Она обустраивалась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы.

Ранее в Кремле отреагировали на переименование площади Европы в Москве.