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Украинский агент рассказал ФСБ, где находилась бомба для подрыва офицера МО

ФСБ: задержанный россиянин сотрудничал с ГУР МО Украины для теракта

Мужчина, о задержании которого сообщило ФСБ России, рассказал, как сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с целью осуществить теракт против российского офицера и военного блогера. Видео с задержанным опубликовал ЦОС ФСБ.

«В этом доме в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Справа под верстаком стоит ведро, в ведре мешок, в мешке пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», — рассказал подозреваемый силовикам.

По словам украинского агента, куратор из ГУР вышел на него через Telegram-канал, в котором он оставлял комментарии к записям. Следуя указаниям, мужчина забрал из тайника в Московской области бомбу и спрятал «до дальнейших распоряжений».

28 декабря ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного российского военного и блогера, который освещал ход спецоперации.

По данным ведомства, бомба, которую нашел в тайнике россиянин, имела мощность около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков. Устройство было замаскировано под переносную музыкальную колонку.

Ранее российская разведка сообщила, что спецслужбы Запада готовят теракты против военных баз России в Сирии.

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