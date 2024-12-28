МЧС опровергло сообщения о взрыве в Свердловской области

В МЧС не поступала информация о взрыве якобы произошедшем в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС в Telegram-канале.

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации.

В ночь на субботу, 28 декабря, агентство URA.RU сообщило со ссылкой на очевидцев, что в Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря прозвучал очень громкий звук, похожий на взрыв. Очевидец сообщил, что в его доме затряслись стекла в окнах. По его словам, визуально определить источник звука не удалось, но соответствующие вибрации он почувствовал. Мужчина предположил, что звук мог доноситься с карьера или полигона.

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.