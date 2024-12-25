ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье

Федеральная служба безопасности России показала видео с признательными показаниями злоумышленников, планировавших теракт против одного из руководителей оборонного предприятия в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам задержанных, они получили инструкции по совершению преступления по переписке в мессенджере. Они рассказали, что добирались до стоянки с автомобилем топ-менеджера ОПК, которую они должны были взорвать.

Один из фигурантов признался, что за автомобилем вели слежку. Самодельное взрывное устройство запрятали в заброшенном гараже.

Другой злоумышленник сообщил, что за подготовку теракта ему обещали полмиллиона рублей, но он их так и не получил.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) сообщили 25 декабря, что сотрудники службы предотвратили в Московской области террористический акт в отношении руководителя одного из предприятий, выпускающего продукцию для Министерства обороны страны.

По подозрению в подготовке преступления задержали семерых граждан России, в том числе трех несовершеннолетних.

Согласно информации ЦОС ФСБ, задержанные выполняли задания спецслужб Украины, общение проводилось через мессенджеры.

Ранее стало известно, сколько терактов предотвратили в России за год.