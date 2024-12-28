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Синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю субботу года

Синоптик Леус: в Москве 28 декабря будет мокрый снег, туман и гололедица
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве 28 декабря ожидаются слабый мокрый снег, туман и гололедица. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, большую часть дня в столице будет без существенных осадков, вечером местами пройдут небольшие осадки. Температура в городе будет около 0°C, а по области будет колебаться от -2°C до +2°C.

Специалист отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 755 мм ртутного столба, заключил Леус.

В пятницу в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, период предупреждения теперь действует с 19:00 27 декабря до 2:00 6 января.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на этом фоне сообщал, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, затем будет небольшое похолодание. А морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.

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