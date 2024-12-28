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Полиция задержала россиянина, воровавшего золотые украшения из храмов

В Удмуртии задержали подозреваемого в краже Казанской иконы Божией Матери

В Удмуртии задержали жителя Ижевска, которого подозревают в серии краж золотых украшений из храмов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года преступник обнес храмы в четырех районах Удмуртии. Он притворялся обычным прихожанином, ставил свечи и беседовал с клириками, а затем похищал ценности.

«Предметами его преступных посягательств стали множество дарованных прихожанами золотых украшений, Казанская икона Божией Матери и ящик для пожертвований», — уточнили представители силового ведомства.

Отмечается, что злоумышленник причинил храмам ущерб на сумму порядка 600 тысяч рублей.

Большую часть украденного мужчина сбывал в ижевских ломбардах, а полученные деньги тратил на личные нужды. Часть похищенных вещей удалось у задержанного изъять. Местонахождение иконы и ящика для пожертвований в настоящее время устанавливают.

Подозреваемого в кражах уже заключили под стражу.

20 декабря стало известно о происшествии в Подмосковье, где 20-летний студент-иностранец украл вместе с сообщниками товары из пункта выдачи заказов маркетплейса на десятки миллионов рублей. Правоохранителям удалось раскрыть криминальную схему и задержать одного из злоумышленников.

Ранее сообщалось об инциденте в Калининградской области, где мужчина заплатил таксисту ворованными упаковками подгузников.

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