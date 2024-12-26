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Россиянин предложил таксисту за поездку три украденные упаковки подгузников вместо денег

Под Калининградом мужчина заплатил таксисту ворованными вещами и попался
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Максим Блинов/РИА Новости

В Калининградской области пассажир совершил кражу, чтобы заплатить за поездку в такси, сообщили в полиции региона.

В феврале этого года 41-летний житель области заказал такси и приехал из Калининграда в город Ладушкин около пяти часов утра. Мужчина понял, что у него нет денег, чтобы расплатиться с водителем, попросил его подождать и отправился в ближайший магазин, принадлежащий его бывшей сожительнице.

Злоумышленнику удалось вскрыть металлическую дверь с тыльной стороны здания и проникнуть внутрь. Из магазина он вынес велюровый стул и три упаковки подгузников, которые отдал таксисту, сказав, что расплачивается с ним собственными вещами. Владелица магазина оценила ущерб в примерно 5 тыс. рублей.

Вора задержали и предъявили ему обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге таксист напал с ножом на пассажира за отказ платить.

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