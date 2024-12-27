В Удмуртии мужчина под видом прихожанина проникал в храмы и обворовывал их

В Ижевске задержали местного жителя, который проникал в храмы с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, кражи происходили с января по сентябрь этого года на территории республики. За несколько месяцев 47-летний житель Ижевска, безработный и ранее судимый, побывал в храмах, расположенных в Малопургинском, Вавожском, Шарканском и Увинском районах, откуда воровал золотые украшения, дарованные прихожанами, а также похитил икону и забрал из монастыря ящик для пожертвований. Таким образом он причинил церкви ущерб почти на 600 тыс. рублей.

Долгое время злоумышленнику удавалось оставаться незамеченным, ведь он входил в помещения храмов, выдавая себя за прихожанина, общался со служителями, ставил свечи, а затем, выбрав удобный момент, похищал вещи, которые затем сдавал в ломбарды. Из-за этого местонахождение украденной иконы до сих остается неизвестным. Часть украшений мужчина хранил дома, их изъяли в ходе обыска. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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