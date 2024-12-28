Собственника взорвавшейся в Махачкале АЗС выпустили из СИЗО домой

Суд отправил под домашний арест владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС

Суд отправил под домашний арест владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС, Марата Джанхуватова. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

«Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года», — сообщила Мамаева.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Впоследствии прокуратура Дагестана сообщала, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной и промышленной безопасности после взрыва на АЗС.

В надзорном ведомстве рассказали, что после проверки обнаружились нарушения экологического и градостроительного законодательства и других нормативно-правовых документов.

До этого на видео попала еще одна заправка, которая вспыхнула в Махачкале.

Ранее дагестанский автомойщик угнал Mercedes своего начальника и попал в жесткое ДТП.