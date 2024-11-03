Дагестанский автомойщик угнал Mercedes своего начальника и попал в жесткое ДТП

В Махачкале 18-летний автомойщик украл Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей у директора сервиса. Об этом сообщает МВД республики.

«30 октября 2024 года в Кировский отдел полиции с заявлением обратился 23-летний житель Табасаранского района, управляющий на автозаправочной станции в поселке Семендер. По его словам, накануне утром, неизвестный с территории АЗС угнал его машину», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии выяснилось, что авто украл 18-летний автомойщик, который знал, где находятся ключи. Угнав Mercedes, злоумышленник попал в ДТП и сильно повредил иномарку. Машину ему пришлось оставить в поле. Было возбуждено уголовное дело.

30 октября в дежурную часть МВД поступило сообщение о возгорании моторного отсека автомобиля Mercedes-Benz, сотрудники полиции установили личность поджигателя.

На месте преступления правоохранители обнаружили бутылку с жидкостью, которая, предположительно, использовалась для совершения противоправных действий. Записи с камер наблюдения и беседа с потерпевшим указали правоохранителям на след 39-летнего жителя Калининграда. Задержанный признался, что поджог был сделан из мести, поскольку его возлюбленная ушла к другому. В МВД уточнили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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