На видео попала еще одна заправка, которая вспыхнула в Махачкале

В Махачкале сгорела очередная заправка. Об этом сообщает МЧС России.

«На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 квадратах. Пострадавших нет. На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники МЧС», — говорится в публикации.

27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Впоследствии прокуратура Дагестана сообщала, что в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной и промышленной безопасности после взрыва на АЗС.

В надзорном ведомстве рассказали, что после проверки обнаружились нарушения экологического и градостроительного законодательства и других нормативно-правовых документов.

Ранее дагестанский автомойщик угнал Mercedes своего начальника и попал в жесткое ДТП.