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Мэру Избербаша продлили арест на два месяца по делу о крупной взятке

Арест экс-мэра Избербаша по делу о взятке в 3,9 млн руб. продлили до 27 февраля
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Магомед Исаков/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшему меру дагестанского города Избербаш Магомеду Исакову, который подозревается в получении взятки в 3,9 млн руб. (особо крупный размер взятки), во второй раз продлили арест, передает РИА Новости.

«Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 27 февраля 2025 года», — заявила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

О задержании в Дагестане мэра Избербаша стало известно 1 октября. Тогда же в администрации города и доме чиновника прошли обыски. По версии следствия, в 2019 году Исаков получил денежное вознаграждение от застройщика за отмену разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше. В управлении МВД по региону уточнили, что часть взятки была передана ему в виде автомобиля за 2,4 млн руб. 27 ноября арест бывшему мэру продлили до 29 декабря.

Исакову 55 лет, он стал главой Избербаша в октябре 2019 года. До этого мужчина занимал должность заместителя мэра города. Состоит в «Единой России».

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования.

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