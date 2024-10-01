Задержан мэр Избербаша

Силовики задержали в Дагестане мэра Избербаша Магомеда Исакова, в администрации города и доме чиновника проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.
Telegram-канал Baza пишет, что мэра подозревают в махинациях с землей. Подробности не приводятся.
ТАСС отмечает, что официального подтверждения данной информации нет.
Магомеду Исакову 55 лет, его избрали главой Избербаша в октябре 2019 года. До этого он занимал должность заместителя мэра города. Состоит в «Единой России».
До этого экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.
В начале сентября уволился заместитель мэра Махачкалы Сейфулах Исаков, не успев проработать на этой должности и двух лет.
Ранее экс-советника главы Дагестана приговорили к 10 годам колонии за взятку.