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В Казахстане примут меры для усиления авиационной безопасности

Премьер-министр Казахстана поручил улучшить механизм аварийно-спасательных работ
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Казахстанские власти намерены усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ после крушения пассажирского самолета в городе Актау. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале правительства республики.

«В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов», — отметил председатель кабинета министров.

Он добавил, что руководство страны должно сделать «правильные выводы» в связи с произошедшим. В частности, речь идет о выработке конкретных рекомендаций для предотвращения авиакатастроф в будущем.

Кроме того, Бектенов поручил принять меры для обеспечения безопасности полетов. По его словам, в первую очередь профильные ведомства должны провести внеплановую проверку и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и самолетов. Более того, премьер-министр потребовал перепроверить квалификацию членов экипажей воздушных судов из числа сотрудников казахстанских авиакомпаний.

25 декабря в городе Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Как рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, после крушения выжили 29 пассажиров. Среди них — девять граждан РФ.

В настоящее время следователи выясняют точные причины произошедшего. По одной из версий, воздушное судно рухнуло на землю из-за столкновения с птицами.

Ранее журналисты выяснили, в какие московские больницы были госпитализированы эвакуированные из Актау россияне.

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Крушение самолета в Казахстане
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