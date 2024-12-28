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В Росрыболовстве подтвердили гибель дельфинов в Черном море из-за мазута

Росрыболовство: разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов
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Leo Correa/AP

В Росрыболовстве подтвердили гибель дельфинов из-за разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий принимают участие сотрудники МЧС и волонтеры.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщал, что из всех купленных новогодних туров в Анапу после разлива мазута на побережье Черного моря аннулировали всего 2,6%.

Также председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что рыба и морепродукты из Черного моря, которые сейчас продаются в магазинах, были добыты до разлива мазута, а значит, безопасны.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.

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