В Росрыболовстве подтвердили гибель дельфинов в Черном море из-за мазута

В Росрыболовстве подтвердили гибель дельфинов из-за разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий принимают участие сотрудники МЧС и волонтеры.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщал, что из всех купленных новогодних туров в Анапу после разлива мазута на побережье Черного моря аннулировали всего 2,6%.

Также председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что рыба и морепродукты из Черного моря, которые сейчас продаются в магазинах, были добыты до разлива мазута, а значит, безопасны.

Ранее глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани.