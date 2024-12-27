В столице Йемена произошли мощные взрывы

В пятницу вечером в столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы из-за новых авиаударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

До этого были нанесены удары израильскими истребителями по международному аэропорту Саны и военно-воздушной базе Эд-Далайми, расположенной на севере столицы. Также пострадала электростанция на юге города и несколько объектов в провинции Ходейда на западе страны. В результате этих атак 40 получили ранения, шесть из них спасти не удалось..

Отвечая на эти действия, вооруженные силы шиитского движения «Ансар Алла», контролирующего север Йемена, запустили гиперзвуковую ракету на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и применили беспилотники против целей в Тель-Авиве. Кроме того, они атаковали судно в Аравийском море, которое направлялось в израильский порт.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ израильской армии (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене.

Ранее Нетаньяху заявил о решимости Израиля «отрубить руку» иранской «оси зла».