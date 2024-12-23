Стало известно о приказе Нетаньяху атаковать объекты хуситов в Йемене

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместе с главой Минобороны страны Исраэлем Кацем отдал приказ израильской армии (ЦАХАЛ) атаковать стратегические объекты хуситов в Йемене. Соответствующее заявление премьер сделал, выступая в Кнессете (парламенте), трансляцию выступления вела канцелярия политика.

«В последние дни мы вместе с министром обороны дали указание ЦАХАЛ атаковать стратегические объекты хуситов точными ударами. Мы уничтожили значительные террористические активы, которые использовали хуситы. Это не первая и не последняя атака», — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль «установил очень простой принцип». По словам главы израильского правительства, этот принцип состоит в том, что «тот, кто пытается нанести вред государству, получает вред в ответ с бескомпромиссной силой».

Среди прочего премьер-министр Израиля отметил, что израильская сторона укрепляет свою сдерживающую мощь, а также наносит удары по своим врагам и разрушает «террористические сателлиты Ирана одного за другим».

21 декабря столица Йемена Сана подверглась массированному авиаудар, о чем сообщил телеканал Al Masirah. По данным СМИ, как минимум трем ударам подверглись расположенные в городе военные объекты мятежного движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.