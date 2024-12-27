Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования

Фурсенко и Чернышенко станут во главе рабочей группы по развитию образования
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу, посвященную развитию образовательной системы страны, назначив сопредседателями Андрея Фурсенко и Дмитрия Чернышенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом сайте.

«Создать межведомственную рабочую группу для решения вопросов, связанных с развитием системы образования. 2. Утвердить: а) Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития системы образования; б) состав межведомственной рабочей группы», — указано в документе.

В состав этой группы вошли: помощник президента России Андрей Фурсенко (сопредседатель), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (также сопредседатель), министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

До этого сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с наилучшим качеством образования и заняла места среди лидеров по результатам международных олимпиад школьников.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами