Путин сформировал рабочую группу по вопросам развития системы образования

Фурсенко и Чернышенко станут во главе рабочей группы по развитию образования

Президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу, посвященную развитию образовательной системы страны, назначив сопредседателями Андрея Фурсенко и Дмитрия Чернышенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном правовом сайте.

«Создать межведомственную рабочую группу для решения вопросов, связанных с развитием системы образования. 2. Утвердить: а) Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития системы образования; б) состав межведомственной рабочей группы», — указано в документе.

В состав этой группы вошли: помощник президента России Андрей Фурсенко (сопредседатель), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (также сопредседатель), министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

До этого сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с наилучшим качеством образования и заняла места среди лидеров по результатам международных олимпиад школьников.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.