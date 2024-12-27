Минпросвещения оценило ситуацию с качеством российского образования

Россия попала в топ-10 стран по качеству образования и находится в пятерке лидеров по результатам международных олимпиад школьников. Об этом изданию РБК сообщили в Минпросвещения.

Там уточнили, что школьники из России выиграли на международных олимпиадах 31 золотую медаль, 9 серебряных и две бронзовые.

Кроме того, улучшилась ситуация со знаниями среди выпускников школ. По сравнению с показателями 2015 года, средний показатель результатов ЕГЭ вырос с 59,9 до 66 баллов. Доля отстающих учеников уменьшилась.

За 2024 год в России построили 114 школ и девять детских садов, уточнили в министерстве.

До этого в Минпросвещения РФ заявили, что министерство в ближайшее время исправит все недочеты в работе, обнаруженные Генеральной прокуратурой после проверки.

19 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о выявлении серьезных нарушений в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора во время организации образовательного процесса. Он уточнил, что результаты проверок уже направлены президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.