Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух граждан РФ

Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении

Генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух российских граждан по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о Бислане Расаеве и Шамиле Темирханове, незаконно въехавших на территорию республики. Их обвиняют в числе прочего в обороте огнестрельного оружия.

26 октября на автомобиль Range Rover, в котором находился Алламжонов и его водитель, было совершено вооруженное нападение. Двое мужчин в масках открыли огонь, однако оружие дало осечку, и покушение провалилось.

Следствие установило, что к организации нападения причастны россияне чеченского происхождения. Оба мужчины ранее незаконно проникли на территорию Узбекистана, но их первоначальный план провалился, после чего они покинули страну.

Позднее координацию покушения взял на себя Жавлон Юнусов, который связался с Шохрухом Ахмедовым. Именно Ахмедов, по данным следствия, был ответственным за вторую попытку нападения.

Расследование также указало на возможную связь бывшего замглавы службы безопасности президента Узбекистана Отабека Умарова с группой «Офис», которая, как предполагается, играет значительную роль в политической элите и силовых структурах страны.

20 декабря Узбекистан обратился к Интерполу с просьбой объявить в международный розыск 36-летнего Расаева и 31-летнего Темирханова. Их имена внесли в категорию «Разыскиваемые лица» Интерпола в рамках «Красного уведомления».

Ранее политолог назвал дело о покушении на Алламжонова испытанием для России.