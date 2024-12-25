Политолог назвал дело о покушении на Алламжонова испытанием для России

Политолог Гращенков: покушение в Узбекистане — больше чем внутренняя проблема

Россия должна помочь Узбекистану в деле о покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли, считает российский политолог Илья Гращенков.

По мнению эксперта, резонансное дело о покушении на высокопоставленных чиновников является важным испытанием для двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном.

«Двое наших граждан, Бислан Расаев и Шамиль Темирханов, объявлены в международный розыск по подозрению в покушении на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова и главу Агентства национальных перспективных проектов Дмитрия Ли. Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, и мы не можем игнорировать этот вопрос», — подчеркнул Гращенков.

Он отметил, что если фигуранты дела находятся на территории РФ, компетентные органы должны оказать помощь узбекской стороне.

«Партнерство — это не только экономика, но и взаимная поддержка в борьбе с угрозами», — заявил политолог.

Гращенков напомнил, что в 2023 году товарооборот между РФ и Узбекистаном достиг рекордных $8,5 млрд, а лидеры двух стран неоднократно заявляли о совместной борьбе с терроризмом.

От действий российских и узбекских властей будет зависеть не только ход расследования, но и укрепление стратегического партнерства между двумя государствами, убежден эксперт.

Аналогичную позицию высказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Парламентарий отметил, что любые попытки внести разлад в отношения РФ и Узбекистана обречены на провал.

«Преступность не имеет национальности, и все правонарушители — у нас и у них — будут наказаны. Россия и Узбекистан неизменно демонстрируют готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения безопасности. Москва продолжает активно работать над пресечением преступлений, а Ташкент, в свою очередь, также оказывает необходимую помощь в борьбе с правонарушениями на своей территории», — заявил Валуев, слова которого приводятся в Тelegram-канале журналиста Аббаса Джума.

Напомним, 26 октября на автомобиль Range Rover, в котором находился Комил Алламжонов и его водитель, было совершено вооруженное нападение. Двое мужчин в масках открыли огонь, однако оружие дало осечку, и покушение провалилось.

Следствие установило, что к организации нападения причастны граждане России чеченского происхождения — Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Оба мужчины ранее незаконно проникли на территорию Узбекистана, но их первоначальный план провалился, после чего они покинули страну.

Позднее координацию покушения взял на себя Жавлон Юнусов, который связался с Шохрухом Ахмедовым. Именно Ахмедов, по данным следствия, был ответственным за вторую попытку нападения.

Расследование также указало на возможную связь бывшего замначальника службы безопасности президента Узбекистана Отабека Умарова с группой «Офис», которая, как предполагается, играет значительную роль в политической элите и силовых структурах страны.

Скандал привел к масштабным изменениям в руководстве силовых ведомств.