Узбекистан объявил в международный розыск подозреваемых по делу покушения на Алламжонова

Узбекистан обратился к Интерполу с просьбой объявить в международный розыск Бислана Расаева (36 лет) и Шамиля Темирханова (31 год). Их имена значатся в категории «Разыскиваемые лица» Интерпола в рамках «Красного уведомления».

Указанные лица подозреваются в подготовке покушения на бывшего руководителя департамента информационной политики администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова.

Отмечается, что подозреваемые пересекли границу Узбекистана разными путями: один из них нелегально пересек границу с Кыргызстаном, а другой попал в страну через контрольный пункт «Достлик».

Согласно информации следственных органов, они действовали по указанию своих клиентов. Предполагается, что подозреваемым было предложено по 1,5 млн долларов за осуществление убийства Алламжонова и руководителя Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли.

Так, Расаеву предъявили обвинения в незаконном пересечении границы (ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана) и контрабанде (ст. 246 УК РУз). Предполагается, что он участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления.

Кроме того, обоим подозреваемым предъявили обвинения в незаконном хранение и оборот оружия (ст. 248 УК РУз), так как, по информации следствие, они имели оружие, которое планировалось использовать для покушения, а также в несообщении о преступлении и его сокрытие (ст. 241 УК РУз). Следствие утверждает, что фигуранты не только не сообщили о готовящемся преступлении, но и участвовали в его организации.