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В Санкт-Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников

В Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников до 14 января
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Inna Varenytsia/Reuters

В Санкт-Петербурге продлили ограничения на полеты беспилотников над городом до 14 января 2025 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на распоряжение комитета по транспорту.

Данный документ приостанавливает действие ранее выданных разрешений на выполнение полетов и выдачу новых разрешений.

При этом исключение сделано для федеральных и городских органов власти, органов местного самоуправления и их подведомственных организаций, которые используют беспилотники в служебных целях.

Запреты на беспилотники в целях безопасности российские регионы стали вводить еще в 2022 году. Также в ряде регионов установлен временный режим ограничения на использование воздушного пространства.

В пятницу на фоне крушение самолета под Актау авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов из Баку в 10 городов России. Решением Госагентства гражданской авиации с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в города России, среди которых Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. Кроме того, с 25 декабря были введены ограничения на полеты в Грозный и Махачкалу.

Ранее США и Израиль временно ограничили полеты беспилотников над сектором Газа.

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