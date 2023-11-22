США и Израиль временно ограничат полеты беспилотников над сектором Газа

Соединенные Штаты и Израиль приостановят полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов каждый день в рамках сделки по освобождению 50 заложников из палестинского анклава. Такой информацией поделился заместитель советника по национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Файнер в беседе с телеканалом CNN.

«Американские военные в настоящее время летают с беспилотниками наблюдения над Газой, чтобы поддержать Израиль в его усилиях по поиску заложников», — пояснил замсоветника.

По словам официальных американских лиц, собираемые разведданные не применяются для каких-либо операций.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.