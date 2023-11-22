Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США и Израиль временно ограничат полеты беспилотников над сектором Газа

Власти США и Израиля введут ограничения на полеты беспилотников над Газой

close
100%
Shutterstock

Соединенные Штаты и Израиль приостановят полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над сектором Газа на шесть часов каждый день в рамках сделки по освобождению 50 заложников из палестинского анклава. Такой информацией поделился заместитель советника по национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Файнер в беседе с телеканалом CNN.

«Американские военные в настоящее время летают с беспилотниками наблюдения над Газой, чтобы поддержать Израиль в его усилиях по поиску заложников», — пояснил замсоветника.

По словам официальных американских лиц, собираемые разведданные не применяются для каких-либо операций.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий