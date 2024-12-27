Врач рассказала, можно ли носить кроссовки и кеды зимой

Зимой не стоит носить кроссовки и кеды — такая обувь может привести к заболеваниям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По словам специалиста, проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

«Кроссовки и кеды всегда имеют тонкую подошву, которая может промокнуть. А раз мы промокли, то сразу заболели ОРВИ. Мы можем в любой момент подхватить респираторные заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, и активировать те хронические вирусы, которые живут в нашем организме. Иммунная система пока с ними справляется — мы не имеем ни температуры, спокойно ходим на работу и являемся просто носителями. Но как только мы переохладились, они тут же активируются и начинают «пляску»: сразу закладывает нос, глаза, температура поднимается до 39. Но этого можно избежать, если не ходить в кедах и кроссовках. Если мы носим такую обувь, то сами подвергаем свой организм и иммунную систему излишней нагрузке», — объяснила терапевт.

По словам врача, сейчас в России стоит «коварная погода». Важно внимательно следить за своим здоровьем, разница между дневной и вечерней температурами может привести к переохлаждению.

«Самая коварная погода — это та, которая у нас сейчас. Сыро, днем температура теплая, а вечером морозная. Мы переохлаждаемся, потому что комфортная температура для человека в помещении и на воздухе — 24 градуса. Если нет 24 градусов, значит, мы должны одеваться тепло: кожаные ботинки на теплой подошве. Или, как раньше, валенки», — объяснила врач.

Лапа выделила две основные причины частых болезней: переохлаждение и аллергия. Она подчеркнула, что ноги особенно уязвимы.

«Ноги лишены достаточного количества сосудов и капилляров, чтобы прогреваться. Говорят, что нужно держать ноги в тепле, а голову — в холоде. Но не все упоминают, что только здоровую голову можно держать в холоде. А если у человека есть хронический насморк, хронический отит, гайморит, то, конечно, голову тоже нужно держать в тепле», — заключила она.

Врач отметила, что своевременная профилактика, консультации у иммунолога и аллерголога, а также правильный выбор одежды и обуви помогут избежать многих проблем.

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