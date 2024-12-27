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Глава ВОЗ смог покинуть Йемен после атаки Израиля

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что покинул Йемен и прибыл в Иорданию
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Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в X, что он смог покинуть Йемен после авиаударов Израиля по аэропорту Саны.

«Сегодня нам удалось эвакуировать нашего коллегу... который был ранен во время вчерашнего нападения на аэропорт Саны в Йемене», — сообщил глава ВОЗ.

По его словам, он и пострадавший член экипажа его самолета находятся в Иордании, где будет оказана медицинская помощь.

26 декабря стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус находился в аэропорту йеменской Саны во время того, как по нему был нанесен авиаудар Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена. Глава организации заявил, что авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета в аэропорту Саны.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.

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