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Глава ВОЗ находился в аэропорту Йемена при авиаударе Израиля

Глава ВОЗ Гебреисус находился в аэропорту йеменской Саны при авиаударе Израиля
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Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус находился в аэропорту йеменской Саны во время того, как по нему был нанесен авиаудар Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По предварительной информации, он жив.

В четверг, 26 декабря, международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена. По данным местных источников, израильские истребители совершили шесть налетов на международный аэропорт Саны и прилегающую авиабазу ​​Эд-Дайлами. В шиитском движении «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что при воздушной бомбардировке гражданскому аэропорту, включая взлетно-посадочную полосу и зал вылетов, был нанесен значительный ущерб.

21 декабря телеканал Al Masirah сообщал, что Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Израиля.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.

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