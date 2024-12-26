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Авиаудар по Сане повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ

Авиаудар Израиля по аэропорту Саны повредил здания вблизи самолета делегации ВОЗ
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в X, что авиаудар повредил здания в нескольких метрах от самолета в аэропорту столицы Йемена Саны, где он в тот момент находился.

«Около двух часов назад, когда мы собирались садиться на наш рейс из Саны, аэропорт подвергся авиабомбардировке», — рассказал он.

По его словам, один из членов экипажа его самолета был ранен.

«Башня управления воздушным движением, зал вылета — всего в нескольких метрах от того места, где мы находились, — и взлетно-посадочная полоса были повреждены», — отметил он.

Гебрейесус добавил, что из делегации ООН никто не пострадал.

26 декабря стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус находился в аэропорту йеменской Саны во время того, как по нему был нанесен авиаудар Израиля. Удары были нанесены также по военно-воздушной базе Ад-Дайлами и ее окрестностям на севере столицы Йемена.

Ранее в Пентагоне назвали цели ударов в столице Йемена.

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