Военный хотел прорваться с ножом в лицей в Волгограде

Боец отряда БАРС с позывным «Тигр» Александр Вербицкий попытался прорваться с ножом в лицей №3 Тракторозаводского района Волгограда. Об этом сообщает портал V1.RU в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, Вербицкий приехал в Волгоград в отпуск и собирался после Нового года вернуться на службу, однако после инцидента 52-летнего мужчину арестовали на трое суток. Как пишет V1.RU, военный совершил свой поступок будучи под воздействием наркотиков. Его родные в разговоре с журналистами заявили, что не понимают, как он мог пойти на подобное.

По словам собеседников V1.RU, не все родственники знают о произошедшем, в том числе мама Вербицкого, которая лежит в больнице после операции на сердце.

«Отец его тоже человек возрастной и не совсем здоровый. Но отец знаем об этом, к нему уже приходила полиция с обыском, но ничего не нашли, потому что там в принципе ничего не может быть», — рассказал источник портала.

По словам родственников, боец закончил железнодорожный колледж, а позже получил образование психолога, однако по профессии никогда не работал.

В середине декабря Локтевский районный суд Алтайского края приговорил ранее судимого военного к 3,5 года колонии общего режима за нападение на человека. Согласно материалам уголовного дела, 29-летний подсудимый подошел к мужчине у кафе-бара «Крепость» в городе Горняке и избил его. По версии следствия, нападавший сбил потерпевшего с ног и нанес не менее двух ударов ногами по его телу и голове.

Ранее судимого участника ЧВК «Вагнер», избившего знакомую молотком, отпустили из зала суда.