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Судимого участника ЧВК «Вагнер», избившего знакомую молотком, отпустили из зала суда

Под Иркутском суд не стал наказывать вагнеровца, который забил женщину молотком

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд в Иркутской области отпустил судимого за тяжкое преступление экс-бойца ЧВК «Вагнер», покалечившего знакомую. Об этом пишут «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, в мае этого года 40-летний житель Тайшета Евгений В. и его партнерша устроили застолье, позвав знакомых. Они выпили литр самогона и бутылку водки, после чего Евгений достал молоток и напал на гостью. Он ударил ее несколько раз молотком, а когда инструмент забрали, принялся избивать ее ногами и руками. Пострадавшая сбежала, а нападавший отправился спать.

На следующее утро мужчина заметил капли крови на полу и не смог вспомнить причину их появления. Осознав, что он натворил накануне, Евгений извинился перед жертвой, его обвинили в покушении на жизнь человека, но на суде переквалифицировали дело по статье о причинении легкого вреда здоровью, учли срок, проведенный под стражей, и отпустили. Сообщается, что до этого Евгений был судим за расправу над собутыльником, оскорбившем его девушку, а затем попал в ЧВК «Вагнер» и был помилован.

Ранее участник СВО ранил брата ножом в грудь за то, что он пил алкоголь в Рамадан.

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