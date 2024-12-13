Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Алтайском крае участнику СВО дали срок за нападение на человека

В Алтайском крае участника СВО отправили в колонию на 3,5 года за нападение

close
Shutterstock

Локтевский районный суд Алтайского края приговорил ранее судимого участника специальной военной операции на Украине к 3,5 года колонии общего режима за нападение на человека. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Согласно материалам уголовного дела, 29-летний подсудимый подошел к мужчине у кафе-бара «Крепость» в городе Горняке и избил его. По версии следствия, нападавший сбил потерпевшего с ног и нанес не менее двух ударов ногами по его телу и голове.

В это время супруга пострадавшего находилась рядом и просила преступника успокоиться. Нападавший отвлекся на нее, и потерпевший, сумев подняться с земли, начал убегать, однако подсудимый его догнал. Преступник без видимого повода повалил мужчину на землю и нанес ему не менее восьми ударов по голове и плечам.

Уточняется, что в ходе судебного разбирательства нападавший признал свою вину в полном объеме.

9 декабря в Москве вынесли приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер» Дмитрию Балашову, который избил сожительницу и напал на соседа с металлической трубой. Мужчина жил вместе со своей партнершей и 65-летним приятелем, регулярно приглашал в гости малознакомых людей. В середине марта собутыльники выпили вечером четыре бутылки водки, а наутро Дмитрий проснулся первым и избил сожительницу железной палкой от старого стула. Свое поведение он объяснил тем, что скучал, а подруга еще спала.

Ранее судимого участника ЧВК «Вагнер», избившего знакомую молотком, отпустили из зала суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами