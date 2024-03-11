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Суд оштрафовал историка Тамару Эйдельман*

Суд оштрафовал историка Тамару Эйдельман на 50 тысяч рублей

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Тамара Эйдельман/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд Москвы назначил административный штраф историку и блогеру Тамаре Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Историку назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

До этого в отношении заслуженного учителя России, историка Тамары Эйдельман был составлен протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях.

Незадолго до этого суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела (по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС Российской Федерации в украинской Буче».

Адвокат подсудимого Михаил Бирюков сообщил, что Гозман виновным себя не считает. Защита утверждает, что следствие собрало недостаточно улик о причастности политика к преступлению.

Ранее в Госдуме предложили ограничить страхование вкладов для иноагентов.

*  признана в РФ иностранным агентом
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