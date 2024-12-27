В Саратовской области ограничили сферы работы для мигрантов

Власти Саратовской области запретили привлекать иностранцев на работу в сферах образования, здравоохранения и в органах госуправления по обеспечению военной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«На территории Саратовской области расширяются сферы деятельности, где вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что работодатели должны будут осуществить соответствующие кадровые изменения до 1 марта 2025 года.

До этого в Саратовской области был введен запрет на трудоустройство иностранных граждан в сфере пассажирских перевозок, общественного питания, продажи продуктов и курьерской деятельности.

В начале декабря лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в России мигрантам могут запретить жить на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов.

3 декабря стало известно, что группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан России. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР.

Ранее в Подмосковье повысили стоимость патента на работу для мигрантов.