В Подмосковье повысили стоимость патента на работу для мигрантов

В Московской области с 2025 года повысят до 8,9 тысячи рублей стоимость патента на работу для иностранцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера Московской областной думы Игоря Брынцалова.

«Приняли закон, который устанавливает региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан. В 2025 году стоимость патента на работу на территории Подмосковья составит 8 900 рублей», — заявил Брынцалов.

По словам спикера Мособлдумы, рост цены патента позволит привлечь в бюджет порядка 2,9 млрд рублей.

Брынцалов также напомнил, что в 2025 году в Подмосковье будет действовать запрет на работу мигрантов в нескольких сферах, включая торговлю табаком и алкоголем, а также уличным питанием в ларьках.

12 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в 2025 году в регионе сохранят запрет на прием иностранцев по патентам на работу в сферах общественного транспорта и такси. Он напомнил, что в настоящее время ограничения по приему на работу иностранных граждан действуют в 39 регионах РФ.

Ранее Слуцкий сообщил, что ГД поддержала проект о запрете мигрантам привозить семьи в РФ.