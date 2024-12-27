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Россиянам рассказали, насколько подорожали торты в канун Нового года

Экономист Беляев: торты перед Новым годом подорожали на 20%
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alex_gor/Shutterstock/FOTODOM

Перед Новым годом цены на торты и выпечку поднялись примерно на 20%. Об этом в беседе с Life рассказал экономист Михаил Беляев. Он также допустил, что стоимость кондитерских изделий в последние дни декабря может вырасти до 30%.

«Сейчас все дорожает. И, конечно, хлебобулочные и кондитерские изделия не исключение. <...> У нас цены повышаются продавцами со всем возможным усердием. Естественно, перед праздником, когда есть ажиотажный спрос, они уже совершенно чувствуют полную свободу», — сказал специалист.

Производители же, по его словам, ссылаются на то, что подорожали яйца, мука и другие продукты, необходимые для изготовления кондитерских изделий.

Согласно результатам исследования сервиса «Пакет» от Х5, для 50% россиян главной статьей расходов к Новому году станет праздничное застолье. У 36% граждан РФ большая часть денег уйдет на салаты и закуски, еще у 32% — на алкоголь.

Среди главных блюд и продуктов для Нового года, без которых его невозможно себе представить, абсолютное большинство россиян назвали мандарины (74%). Второе место занял салат оливье (64%), третье — игристое вино (56%). Далее следуют сельдь под шубой, бутерброды с икрой и холодец.

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