Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Декоратор назвала главные ошибки при украшении дома к Новому году

Декоратор Лапшинова: при украшении квартиры не стоит ограничиваться елкой
close
Elizaveta Starkova/Shutterstock/FOTODOM

Декоратор Юлия Лапшинова в интервью РИМАО перечислила основные ошибки при декорировании дома к Новому году. Одним из самых распространенных недочетов, по ее словам, является украшение только елки, в то время как остальное пространство остается без внимания.

«Для создания гармоничной атмосферы лучше продумать декор для разных зон. Например, на двери можно повесить рождественский венок, на подоконниках разместить свечи или гирлянды, а в зоне отдыха положить подушки и пледы с зимними узорами», — посоветовала эксперт.

Еще одной популярной ошибкой является несоответствие цветовой палитры. Часто украшения подбираются без учета гаммы интерьера, что приводит к визуальному дисбалансу. Если цветовые сочетания подобрать трудно, следует выбрать один или два оттенка и следовать им во всем оформлении жилища, рекомендует Лапшинова.

Вместо синтетических и слишком блестящих элементов стоит отдать предпочтение природным материалам: дереву, еловым ветвям, шишкам, сушеным фруктам, добавила она.

До этого Лапшинова объяснила, как обойтись без елки, сохранив атмосферу праздника.

Для маленьких квартир, по ее словам, идеально подходят настенные украшения в виде небольших игрушек, гирлянд или снежинок. На плитке их можно закрепить малярным скотчем, а на обоях — иглами. Аккуратные проколы не оставят никаких следов, отметила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать живую елку без грибков и насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами