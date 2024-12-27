Декоратор назвала главные ошибки при украшении дома к Новому году

Декоратор Юлия Лапшинова в интервью РИМАО перечислила основные ошибки при декорировании дома к Новому году. Одним из самых распространенных недочетов, по ее словам, является украшение только елки, в то время как остальное пространство остается без внимания.

«Для создания гармоничной атмосферы лучше продумать декор для разных зон. Например, на двери можно повесить рождественский венок, на подоконниках разместить свечи или гирлянды, а в зоне отдыха положить подушки и пледы с зимними узорами», — посоветовала эксперт.

Еще одной популярной ошибкой является несоответствие цветовой палитры. Часто украшения подбираются без учета гаммы интерьера, что приводит к визуальному дисбалансу. Если цветовые сочетания подобрать трудно, следует выбрать один или два оттенка и следовать им во всем оформлении жилища, рекомендует Лапшинова.

Вместо синтетических и слишком блестящих элементов стоит отдать предпочтение природным материалам: дереву, еловым ветвям, шишкам, сушеным фруктам, добавила она.

До этого Лапшинова объяснила, как обойтись без елки, сохранив атмосферу праздника.

Для маленьких квартир, по ее словам, идеально подходят настенные украшения в виде небольших игрушек, гирлянд или снежинок. На плитке их можно закрепить малярным скотчем, а на обоях — иглами. Аккуратные проколы не оставят никаких следов, отметила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать живую елку без грибков и насекомых.