В России осудили хирурга за финансирование экстремистской деятельности

Хирургу из Москвы Тищенко дали четыре года колонии за финансирование ФБК

В Москве осудили хирурга Ивана Тищенко за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Перовский суд Москвы признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса России «Финансирование экстремистской деятельности».

Хирурга приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

По информации «Ленты.ру», осужденный делал регулярные пожертвования «Фонду борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) еще до признания организации экстремистской, но забыл отменить подписку.

4 декабря сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии, который перевел 14 млн рублей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее жителя Самарской области обвинили в спонсировании терроризма.