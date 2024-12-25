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Назван лучший Дед Мороз отечественного кино по версии россиян

«Мосфильм»: россияне считают Морозко лучшим Дедом Морозом отечественного кино
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Киностудия имени М. Горького

Лучшим Дедом Морозом отечественного кино россияне считают Морозко из одноименной сказки, которого сыграл Александр Хвыля. Это показал опрос телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Этот герой набрал 58% голосов. На втором месте оказался Евгений Иванович Трошкин из «Джентльменов удачи», которого сыграл Евгений Леонов (10%). Третьим Дедом Морозом отечественного кино оказался Иван Киврин из картины «Чародеи», его сыграл Валерий Золотухин (8%).

На четвертом месте с результатом 7% оказался фотограф Орешников из «Зигзага удачи» (Евгений Леонов), на пятом — Игорь из фильма «Приходи на меня посмотреть» (Олег Янковский). За последнего проголосовали 6% опрошенных.

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) до этого показали, что более трети населения страны, если бы писали письмо Деду Морозу, попросили бы победу России в спецоперации. По данный опроса, данное желание заметно обходит все остальные новогодние просьбы. В исследовании указано, что 12% опрошенных попросили бы здоровья для себя и родственников, а также исполнения персональных желаний, среди которых новый телефон, автомобиль или квартиру.

Ранее родителям объяснили, нужно ли говорить детям, что Деда Мороза не существует.

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