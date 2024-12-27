Стало известно, жители каких городов России больше всего читают и пишут книги

Москва стала лидером в России по количеству читающих и пишущих книги людей в 2024 году. Это показало исследование аналитиков платформы «Литнет», передает проект «Сноб».

На втором и третьем месте в списке читающих городов оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург. В десятку вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар, Челябинск, Саратов и Самара. При этом на второй и третьей строчке в рейтинге пишущих разместились Петербург и Краснодар. В него также попали Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Челябинск, Нижний Новгород.

«55% авторов пишут любовные романы, 47% посвящают свое время фэнтези. На третьем месте по популярности фантастика (44%), на четвертом — ужасы (42%)», — добавили в сообщении.

Еще 38% респондентов пишут книги в жанре «молодежная проза».

Книжный сервис «Литрес» до этого сообщил, что самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Книга заняла первое место по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг. Всего с 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 тысяч экземпляров произведения.

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