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Названа самая популярная цифровая книга в 2024 году

«Литрес»: роман «Мастер и Маргарита» стал самой популярной цифровой книгой года

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«Марс Медиа»

Самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книжный сервис «Литрес».

Книга заняла первое место по итогам 2024 года по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг. Всего с 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 тысяч экземпляров произведения.

На втором месте оказалась новая книга Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра», на третьем и четвертом — digital-релизы: боевая фантастика «Звездная Кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева и любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» Татьяны Сергановой.

Топ-5 замкнула книга Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи».

Самой продаваемой аудиокнигой и самым востребованным нон-фикшн произведением стал «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. С начала 2024 года было продано более 17 тысяч экземпляров этой книги, при этом 78% пришлось на продажи аудиоверсии.

По количеству проданных экземпляров книг в 2024 году самым популярным писателем снова стал digital-автор Серж Винтеркей, автор серии «Антидемон».

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область стали самыми читающими регионами по количеству проданных экземпляров.

Накануне актер Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года на Кинопоиске.

Ранее режиссеры Шипенко, Нужный и Локшин стали самыми кассовыми в РФ в 2024 году.

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