Психолог объяснила важность чтения книг с ребенком

Психолог Александра Чмуж в беседе с kp.ru объяснила, почему совместное с детьми чтение книг крайне важно для их здорового развития. В первую очередь, по ее словам, это ощущение близости и безопасности для ребенка, поскольку он слышит родительский голос и чувствует телесный контакт. В следствие чего снижается тревога и эмоциональное напряжение, которое накопилось за день.

Чтение книги с выражением вызывает у ребенка глубокий чувственный отклик, что помогает ему дольше удерживать внимание, развивая при этом слуховую память и воображение, продолжила специалист.

Кроме того, расширяется словарный запас, если родители объясняют ребенку непонятные слова из произведения.

Анализируя устройство внутреннего мира персонажей, ребенок развивает в себе эмпатию и социальные навыки, добавила Чмуж.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова до этого говорила, что чтение сказки на ночь или беседа о том, что интересного произошло за день, помогут ребенку уснуть. Она также посоветовала перед сном проветривать спальню и, при необходимости, включать увлажнитель воздуха.

Ранее россиянам посоветовали «успокаивающие» книги для борьбы с тревогой и стрессом.