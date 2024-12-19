Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила важность чтения книг с ребенком

Психолог Чмуж: совместное чтение книг расширяет у ребенка словарный запас

close
Freepik

Психолог Александра Чмуж в беседе с kp.ru объяснила, почему совместное с детьми чтение книг крайне важно для их здорового развития. В первую очередь, по ее словам, это ощущение близости и безопасности для ребенка, поскольку он слышит родительский голос и чувствует телесный контакт. В следствие чего снижается тревога и эмоциональное напряжение, которое накопилось за день.

Чтение книги с выражением вызывает у ребенка глубокий чувственный отклик, что помогает ему дольше удерживать внимание, развивая при этом слуховую память и воображение, продолжила специалист.

Кроме того, расширяется словарный запас, если родители объясняют ребенку непонятные слова из произведения.

Анализируя устройство внутреннего мира персонажей, ребенок развивает в себе эмпатию и социальные навыки, добавила Чмуж.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова до этого говорила, что чтение сказки на ночь или беседа о том, что интересного произошло за день, помогут ребенку уснуть. Она также посоветовала перед сном проветривать спальню и, при необходимости, включать увлажнитель воздуха.

Ранее россиянам посоветовали «успокаивающие» книги для борьбы с тревогой и стрессом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами