Росавиация сообщила о попытках посадить самолет AZAL в нескольких аэропортах

Росавиация: самолет AZAL не смог сесть в Грозном из-за плана «Ковер» и тумана

Командир самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в Казахстане, получил предложение о посадке в других аэропортах после неудачных попыток приземлиться в Грозном. Однако он выбрал маршрут к Актау, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приводит официальный представитель ведомства.

Ядров отметил, что приземление в Грозном было невозможно из-за неблагоприятных погодных условий, включая туман, который ухудшал видимость на высоте 500 метров. Кроме того, в связи с угрозами «террористических атак» со стороны Украины был введен план «Ковер». Несмотря на предложенные альтернативные варианты для приземления, командир воздушного судна решил направиться в Казахстан.

При этом Ядров не уточнил, какие именно аэропорты были предложены для посадки.

«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — добавил глава Росавиации.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL упал в Казахстане 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, при этом на его обшивке обнаружили множество отверстий.

Ранее во Франции самолет разбился после взлета с аэродрома.