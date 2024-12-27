Во Франции самолет разбился после взлета с аэродрома Лион-Бриндас

Пассажирский самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома Лион-Бриндас. Два человека, находившиеся на борту, успели выбраться из самолета до того, как он загорелся, пишет Le Progres.

Как пишет издание, причиной аварии стала слишком короткая взлетная полоса, которая имеет длину всего 438 метров.

Отмечается, что самолет загорелся в конце взлетно-посадочной полосы вскоре после взлета, прервал курс, после чего упал на землю.

Также стало известно, что от небольшого пассажирского самолета остались только куски крыльев и колесо, разбросанные по склону Шмен-де-Паннетьер.

В июне туристический самолет Cessna 172 разбился во Франции. Видео произошедшего опубликовала газета Le Figaro. Авария произошла в коммуне Нуазьель 30 июня. Через полчаса после взлета легкомоторный самолет задел электрические провода и упал на шоссе. В самолете находились двое мужчин и женщина, они не выжили.

Ранее в Казахстане уточнили данные о взрыве кислородного баллона в упавшем самолете.