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Суд в Минске не удовлетворил жалобы по делу о теракте против российского А-50

Суд Белоруссии не удовлетворил жалобы фигурантов по теракту против самолета А-50
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Игорь Чуприн/РИА «Новости»

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобы на приговор ряда фигурантов по делу о теракте против российского самолета А-50, он вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 4 октября 2024 года в отношении Дениса Соколова, Максима Лопатина, Олега Сычева и Андрея Степурко оставлен без изменения.

Инцидент с А-50 произошел в конце февраля 2023 года на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Для атаки использовали два китайских дрона-камикадзе. Утром они залетели на территорию аэродрома и пытались уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, всего прогремело два взрыва.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после случившегося объявил, что нападение было неудачным, и А-50 не пострадал, кроме «царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности».

Ранее стало известно, как в РФ ввозились компоненты бомб для терактов против военных.

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