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Стало известно, как в РФ ввозились компоненты бомб для терактов против военных

ФСБ: компоненты бомб для терактов против военных ввозились в РФ в автозапчастях

Компоненты бомб, предназначавшихся для терактов против высокопоставленных сотрудников министерства обороны РФ, ввозились на российскую территорию в электробытовых приборах и автомобильных запчастях. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, пишет РИА Новости.

«Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств <...> осуществлялась в электронных приборах, инструментах и автозапчастях», — рассказали в ФСБ.

26 декабря сотрудники силовых структур предотвратили серию покушений на участников специальной военной операции (СВО) на Украине из числа сотрудников Минобороны РФ. Под стражей оказались несколько человек, у которых изъяли самодельные взрывные устройства (СВУ) и средства связи.

По данным Федеральной службы безопасности РФ, теракты готовили агенты украинских спецслужб. Целями были не только российские военнослужащие, но и члены их семей.

Сотрудники силовых структур задержали четырех граждан страны, причастных к подготовке покушений. Кроме того, специалисты установили жителя Москвы, завербованного иностранными спецслужбами и проводившего по их заданию разведку по местам жительства и работы участников СВО.

На этом фоне Следственная служба управления ФСБ РФ по Москве и Московской области возбудила уголовные дела по статьям о совершении государственной измены, приготовлении к терактам и незаконном обороте взрывчатых веществ. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Московской области предотвратили теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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