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Эксперт подсчитала, во сколько обойдется упаковка новогоднего подарка

Статистик Лебединская: цена упаковки новогоднего подарка стартует от 120 рублей
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Depositphotos

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью Life рассказала, во сколько обойдется упаковка новогодних подарков в этом году и что влияет на ее цену. По ее словам, стоимость подарочных пакетов на маркетплейсах начинается от 82 рублей и достигает 500 рублей.

«Расценки на профессиональную упаковку подарка начинаются от 120 рублей. За эту цену вам упакуют подарок, совокупный размер сторон которого не превышает 20 см. Если размер более 150 см, то стоимость упаковки может достигать и 2500 рублей и выше. Расценки зависят от стоимости материалов, скорости и сложности работы», — рассказала эксперт.

Средняя цена упаковки ручной работы, составляет 600 рублей, отметила она. По ее подсчетам, в этом году расценки таких услуг выросли на 15% по сравнению с 2023-м.

Согласно результатам недавнего исследования, большинство российских детей на Новый год заказывают у Деда Мороза различные игрушки — об этом сообщили 44% родителей, принявших участие в соответствующем опросе. На втором месте оказались гаджеты и электроника — их просят 25% малышей.

В тройке самых желанных подарков оказались костюмы и наряды (14%), лишь немного им уступают наборы для художественного творчества (13%) и настолки (12%).

Ранее родителям посоветовали разъяснять детям этикет получения подарков.

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